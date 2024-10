Se qualcuno ci avesse detto che al 45' non si era ancora visto niente, probabilmente avremmo pensato a uno scherzo di Halloween anticipato. E invece le montagne russe di San Siro sono state ancora più adrenaliniche nel secondo tempo, conuscite dal match valido per la 9^ giornata di Serie A con la stessa identica dose di emozioni, dalla quale ora ci vorrà un po' per riprendersi.Nessuno svegli, ma nemmeno una squadra - quella bianconera - che ha davvero dato tutto contro i campioni d'Italia. Con l'orgoglio, con il cuore, oltre gli errori dei singoli e oltre la forza di un'avversaria oggettivamente più forte.