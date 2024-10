Inter-Juventus, la partita di Danilo: quanta sofferenza contro Thuram

Che sarebbe stata una serata da incubo per Danilo l o si era capito dopo appena due minuti, quandofa sfilare il pallone saltando il brasiliano, costretto a commettere fallo. E a rimanere a terra dolorante è Danilo. Ma già prima di quell'episodio, prima che la partita iniziasse, ancor prima dell'uscita delle formazioni ufficiali, quando c'erano state le prime voci sulla sua presenza da titolare a San SiroQuando da una parte c'è un difensore in grande difficoltà, poco brillante fisicamente e in totale mancanza di fiducia e dall'altra probabilmente il giocatore più in forma dell'intero campionato, che fa della fisicità e della velocità le sue arme migliori, il finale è già scritto.La lentezza con cui interviene in area facendosi anticipare dal francese causando il rigore e l'ammonizione nel secondo tempo dopo che l'attaccante nerazzurro lo aveva girato a suo piacimento sono i momenti più emblematici della sua serata e delle sue difficoltà. Qualcuno ha scritto che "sembra abbia la nuvoletta di Fantozzi". No, non c'entra la sfortuna in questo caso.Neanche l'unica buona giocata - l'anticipo su Lautaro Martinez in occasione del secondo goal - lo salva. Semmai a salvarlo è statoperché così almeno il capitano della Juve non avrà sulla coscienza la prima sconfitta in campionato.Ma in generale, è stata la settimana più complicata per il brasiliano. Perché sembrava impossibile andare sotto la prova in Champions con lo Stoccarda. E invece..., c'è da riflettere, perché si rischia di rovinare una storia - quella tra Danilo e la Juventus - che meriterebbe un finale diverso da ciò che stiamo vedendo.