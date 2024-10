Inter-Juventus, le pagelle di Danilo

autore di una prestazione molto negativa contro l'Inter: ecco i voti dei giornali dopo la prova nel derby d'Italia."Al primo uno contro uno stende Thuram venendo graziato dall’ammonizione. Il secondo crash test è in area: l’interista, ben altra reattività, gli prende il tempo, lui invece prende la caviglia destra combinando il patatrac", il commento di Tuttosport sulla prestazione di Danilo, che prende 4 in pagella. Stesso voto del Corriere dello Sport: "Un rigore a partita. Dopo quello provocato con lo Stoccarda, si ripete su Thuram. Il francese sembra una dannazione. Diciamolo chiaro: doveva uscire molto prima". "Sembra che abbia sulla testa la nuvoletta di Fantozzi. Spesso in affanno e ammonito", scrive la Gazzetta.