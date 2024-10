Inter-Juve, il derby d'Italia segna i percorsi dei bianconeri

Una partita totale. Già, tra i tanti modi in cui si potrebbe definire una gara, forse questa è la più azzeccata. Del resto, i numeri sono lo specchio di quella che è stata la. Inter e Juventus non si sono risparmiate, dando vita a un match con tante emozioni e altrettanti volti. I bianconeri, in particolare, hanno giocato una partita che mostra alla perfezioneUna squadra che non ha ancora raggiunto (giustamente) la sua forma ideale e definita, che sbaglia e si riprende, ma senza mai mollare. Inter-Juve è stato quel tocco di sana follia che ha ricordato, ma in qualche modo l'ha superata: quella "locura" spagnola del Don Chisciotte, difficile da comprendere eppure, a volte,E se in questa follia si può comprendere qualcosa, è che la Juve sta crescendo sotto tanti aspetti, e ogni giocatore sta facendo il suo percorso. Ecco perchési potrebbe ricordare come la partita dei percorsi: i protagonisti bianconeri, nel bene e nel male, segnato in questa partita una tappa indelebile della loro avventura a Torino.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui