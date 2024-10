Una giornata di vigilia quella della Juventus che domani sera affronterà lo Stoccarda in Champions League all'Allianz Stadium. Prima la rifinitura alla Continassa con i 15 minuti aperti ai media come di consueto, poi la conferenza stampa del tecnico della Juventus Thiago Motta e del portiere Mattia Perin. Qualche dubbio ancora da sciogliere sulla formazione per il tecnico bianconero, ma potrebbe sorridere per qualche recupero. Una sfida non semplice con un occhio all'Inter in programma domenica alle 18. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le cinque notizie di oggi in casa Juventus.





