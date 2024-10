Juventus-Stoccarda, l'allenamento LIVE

Ed ecco il torello pic.twitter.com/Zp9yAOxJ0q — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) October 21, 2024

#Giuntoli e #ThiagoMotta osservano la seduta

Lasi prepara alla sfida diin programma domani alle 21 all'Allianz Stadium. I bianconeri vogliono provare ad ottenere il terzo successo per mettere in discesa il cammino europeo dopo le vittorie contro Psv e Lipsia. Allenamento mattutino per i bianconeri prima della conferenza di Thiago Motta che parlerà alle 13:30.Di seguito tutti gli aggiornamenti dell'allenamento che inizierà alle ore 11:00, direttamente dalla Continassa.Il lavoro dei bianconeri alla vigilia di Juventus-Stoccarda.- Scambi stretti tra i giocatori bianconeri.Squadra in cerchio per il classico torelloosservano l'allenamento a bordocampo.- Prosegue il lavoro atletico,- Inizia il riscaldamento, Mckennie in gruppo in questa prima fase.