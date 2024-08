Juventus, le notizie di mercoledì 21 agosto

E anche oggi, per citare il buon Simon Colinet, non c'è stato riposo. Fuor di metafora, ci stiamo lasciando alle spalle un'altra giornata ricca di notizie per il mondo, con campo e calciomercato sempre più intrecciati in questo scorcio finale di un mese di agosto che ha appena visto l'esordio della squadra di Thiago Motta in Serie A.Questo mercoledì rimarrà memorabile soprattutto per l'ufficialità di un nuovo arrivo (in prestito), quello di Pierre Kalulu dal Milan, concretizzato in poco tempo a differenza della trattativa per Teun Koopmeiners, che continua a restare bloccata in attesa di sviluppi. Così come sono previste novità a breve su Federico Chiesa, per il quale il Barcellona sembra fare davvero sul serio. E intanto l'Ajax ha ufficializzato l'ingaggio di Daniele Rugani...





