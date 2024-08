Juve, le ultime su Koopmeiners

La novità del giorno è che… non ci sono novità. Detto in altri termini, un'altra giornata sta per concludersi enon è ancora un giocatore della, a prolungare ulteriormente quella che ormai è indubbiamente la telenovela del calciomercato estivo. E tutto ciò nonostante anche oggi, stando a quanto è stato possibile apprendere, il centrocampista olandese non si sia allenato con l', forte dell'ultimo certificato medico presentato per motivare la sua assenza dal campo.Continua, dunque, la lunga attesa (e la trattativa a oltranza tra i due club, dopo l'ultima offerta dei bianconeri da 52 + 7 milioni di euro che sembra non aver ancora convinto). Che, a dirla tutta, sta diventando abbastanza snervante, mentre si aspetta di capire se i bergamaschi dovranno salutare Ademola Lookman e, quindi, intervenire sul mercato per ingaggiare un sostituto, che potrebbe essere l'altro grande obiettivo bianconero Nico Gonzalez. Intrecci su intrecci, in un'estate caldissima per Juventus e Atalanta. Ce la farà alla fine Koopmeiners ad approdare alla Continassa? Non resta che attendere. Sì, di nuovo…





