Una giornata tranquilla in casa Juventus. I bianconeri si sono allenati agli ordini di Thiago Motta alla Continassa ma Douglas Luiz ed Andrea Cambiaso ancora a parte. La Juventus sta preparando la sfida contro il Monza in programma domenica sera. Uno sguardo speciale anche sul mercato, tiene banco la questione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic che ha il contratto in scadenza nel 2026. Una notizia che fa anche sorridere è il ritorno alla Juventus di Simone Muratore, ora da collaboratore nel settore giovanile. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le cinque notizie di oggi in casa Juventus.





