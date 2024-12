Le condizioni di Douglas Luiz

rimane in forte dubbio per la trasferta di domenica a. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista brasiliano dellaabbia sentito di nuovo dolore e debba quindi essere valutato con attenzione nei prossimi giorni per capire se potrà essere convocato o meno. Come vi abbiamo raccontato ieri , il classe 1998 sta seguendo un piano di lavoro personalizzato dopo il fastidio accusato a seguito del match contro il Venezia, quello che ha sancito il suo rientro in campo dopo il lungo stop; ora l'obiettivo dello staff medico bianconero è quello di monitorare le sue condizioni giorno dopo giorno, evitando forzature che potrebbero aggravare il problema e compromettere il suo recupero definitivo.Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Thiago Motta, ulteriori aggiornamenti su di lui potrebbero arrivare dall'allenamento di oggi. Per Douglas Luiz, comunque, non si prevedono grandi sorprese: l'obiettivo è quello di ritrovarlo per la sfida successiva a quella di Monza, contro lain casa





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui