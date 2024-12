Le opzioni per il futuro di Vlahovic

Il brutto episodio di sabato scorso, con l'infuocato post Juventus-Venezia, è fortunatamente alle spalle per, che martedì in occasione della Coppa Italia ha fatto "pace" con i suoi tifosi che gli hanno anche dedicato uno striscione. Tutto alle spalle, dunque, mentre non si può dire che sia definita la situazione relativa al suo futuro e al possibile rinnovo di contratto, per cui tutti i discorsi sono stati rinviati alle settimane successive al mercato invernale.Si ripartirà, ovviamente, dal solito stallo: come noto, il club bianconero offre all'attaccante serbo un rinnovo a lunga scadenza con una graduale (ma sensibile) riduzione dell'ingaggio, una prospettiva che non scalda il giocatore che infatti "minaccia" l'addio a zero tra un anno e mezzo. Vere strade intermedie non ce ne sono, a meno chiaramente che il classe 2000 non presenti allaun acquirente con un'offerta da almeno 40 milioni di euro. Viceversa il rischio concreto per Vlahovic, come scrive La Repubblica, sarebbe quello di passare l'ultimo anno di contratto da fuori rosa, un po' come stava per succedere la scorsa estate con, che poi ha finito per accettare le condizioni economiche del club. A questo punto, il rendimento stagionale (e il numero di goal segnati) potrebbe fare notevolmente la differenza per il futuro del numero 9.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui