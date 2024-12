Come la Juventus può arrivare a Raspadori

, ancora lui. Si torna a pensare all'attaccante classe 2000 in casa, in vista di un mercato di gennaio in cui, oltre alla difesa, si dovrà valutare di rinforzare anche l'attacco qualora si constatasse che Arek Milik non offre le necessarie garanzie. Lo scrive Tuttosport, che però rileva come una possibile operazione con ilpresenti già in partenza almeno un paio di ostacoli: il costo e la preoccupazione di Aurelio De Laurentiis di andare a rinforzare una diretta rivale.Il club bianconero, però, da un lato potrebbe trovare una formula che non richieda un esborso significativo a gennaio, pagando una quota di prestito con obbligo di riscatto da ottemperare a giugno, e dall'altro potrebbe mitigare i timori della società partenopea inserendo nell'affare una pedina che piace molto ad Antonio Conte come, che tuttavia da parte sua vorrebbe concludere almeno questa stagione a Torino. Secondo il quotidiano, la figura di Raspadori potrebbe finire per modificare equilibri e "convinzioni" che finora hanno retto, ma è da considerare che sul giocatore c'è anche la. Non resta quindi che attendere i primi giorni di gennaio, quando si riaprirà il mercato.





