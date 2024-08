Giornata di vigilia, quella di oggi, in casa. Ma Vigilia con la V maiuscola, perché domani la squadra di- intervenuto in conferenza stampa nel primo pomeriggio - farà il suo esordio in campionato contro il Como, in un match attesissimo dopo un'estate decisamente intensa che ha coinciso con numerosi e importanti cambiamenti alla Continassa. Anche in questasono state tante, quindi, le notizie che hanno accompagnato i tifosi bianconeri, in una fase in cui il campo si intreccia ancora di più al calciomercato. Che ormai è pronto a entrare nella sua fase finale e che per la Vecchia Signora si preannuncia molto scoppiettante, tra uscite da definire e rinforzi da consegnare a Thiago Motta.