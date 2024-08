Thiago Motta in conferenza stampa



Al via il campionato. E inizia pure, che terrà la sua prima conferenza stampa alla vigilia di una partita di Serie A come allenatore della Juventus. La squadra si prepara ad affrontare il Como, una sfida che segna l'inizio di una nuova era sotto la guida di un tecnico di grandi premesse e importanti promesse.A partire dalle 13, Thiago risponderà alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. IlBiancoNero riporterà in diretta le risposte in conferenza."Entusiasmo? Tanto. Non vediamo l'ora di poter arrivare alla partita di domani, poter competere con l'avversario e arrivare all'obiettivo. Fare una grande prestazione e portare il risultato che vogliamo""McKennie è un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, possono giocare solo 11. Posso fare 5 cambi, non di più. Stiamo bene, buona preparazione, tutto quello che vogliamo vedere. Pronti per affrontare la partita di domani"."Tutti i giocatori che vengono domani se lo meritano, giocare dall'inizio o durante la partita, lo fanno per il merito"."Molto tranquillo. Stiamo lavorando bene, al massimo, per costruire una squadra competitiva"."Responsabilità. Abbiamo un giocatore che porta un numero storico, per diverse ragioni, abbiamo però un giocatore forte, con grande qualità e soprattutto con il lavoro. Un ragazzo che ha cultura del lavoro, ed è importante. E' da sottolineare. Trasmette anche agli altri al di là della sua età. Essendo molto giovane, è cresciuto, ha imparato molto bene. Grande qualità e rispetto per il lavoro"."Nella vita è come nel calcio. Niente è scontato. Dobbiamo meritarlo. Siamo concentrati su noi stessi e su domani. Abbiamo una squadra che è salita dalla B, ha vinto tante partite. Porta con sé grande entusiasmo. Con grande rispetto per le avversarie, daremo il massimo. Competeremo per il risultato che vogliamo"."Fare il massimo domani, competere con il Como e fare uno dei passi che dovremo fare durante la stagione"."Hanno giocato sempre così, al di là della storia. Ognuno ha il suo percorso. Domani affronteremo una buona squadra, anche con esperienza. Belotti, Reina, Moreno. Buona squadra che cercheremo di portarla dalla nostra parte":"Può migliorare in tutto, ma ha la predisposizione a farlo, l'ho conosciuto ed era molto giovane. Si vedevano le caratteristiche e le potenzialità, e può esprimerle. Sarà di grande aiuto alla squadra"."Abbiamo fatto una buona preparazione, una buona settimana di lavoro. Domani la prima in casa di grande entusiasmo. Di grande felicità. Va approfittato di questo. Mettere tutta l'energia. Ringraziamo per il momento. Mi sento come i ragazzi, privilegiati. Meritatamente ognuno di noi. Entriamo in campo. Risposte? Buona preparazione, la nostra idea è sempre fare il risultato. Per le risposte aspettiamo il post partita"."No, la posizione non è cambiata. Abbiamo parlato. E' la dimostrazione di rispetto che ho per tutti. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente"."Il presente è il gruppo, grande entusiasmo. Abbiamo una grande energia per fare un grande lavoro"."Lo vedo molto bene, sta lavorando bene, aiutando i compagni. Noi a tenerlo sempre stretto, che possa dare una grande mano. In sede di presentazione me l'avete già chiesto. Tutti i grandi giocatori hanno bisogno della squadra"."Nessuna difficoltà, è calcio. Ognuno di loro sa il lavoro da fare dentro al campo, anche con gli scambi. Non vedo difficoltà, abbiamo lavorato bene e ci siamo preparati bene alla partita. La affronteremo come sempre"."Sta facendo lavoro differenziato, quando sarà nel gruppo ne parleremo. Sta lavorando bene, ha iniziato la preparazione molto bene, non farà parte del gruppo. Ne parleremo quando sarà in gruppo".Thiago Motta farà il punto su Juventus-Como e sui disponibili bianconeri per il match. Il mercato è ancora aperto e staremo a vedere se il tecnico darà la sua visione della situazione.



