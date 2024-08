Dettagli del trasferimento

Il trasferimento è finalmente confermato:lascia lae si trasferiscein prestito fino a giugno 2025. Il difensore italiano, che vestirà la maglia dei Lancieri, diventa il secondo giocatore italiano nella storia del club olandese, dopo Luca.L'operazione prevede un prestito, che permetterà adi accumulare esperienza internazionale con l'Ajax, uno dei club più prestigiosi del calcio europeo. Questa scelta segna una nuova tappa nella carriera del difensore, che ha avuto un'importante carriera con lae ora avrà l'opportunità di mettersi in mostra in Eredivisie e nelle competizioni europee.Daniele Rugani, classe 1994, aveva recentemente rifiutato due offerte significative da Al Shabab e Al Ain, dimostrando la sua volontà di rimanere in Europa per continuare il suo percorso di crescita. L'approdo all'Ajax rappresenta una grande opportunità per il difensore italiano, che potrà misurarsi con il calcio olandese e internazionale in un ambiente stimolante e competitivo.



