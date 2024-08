Chiesa-Juventus ai saluti



Il piano dell'Inter



La paura della Juve

Il countdown prosegue inesorabile e con la deadline fissata per il 30 agosto, il futuro dirimane incerto.Con la nuova Serie A ai nastri di partenza, il classe 1997 si trova fuori dai piani die continua ad allenarsi a parte, aspettando di definire la prossima tappa della sua carriera. Chiesa non sarà in campo domani sera per la sfida tra Juventus e Como, che inaugurerà ufficialmente la stagione bianconera, mentre le voci di un suo possibile trasferimento all'Inter si fanno sempre più insistenti. L'ha confermato pure Thiago in conferenza stampa.Ormai sembra solo una questione di tempo. La posizione della Juventus è chiara da settimane: Federico Chiesa è sul mercato e dovrà essere trovata una soluzione entro la chiusura del calciomercato estivo. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e poche possibilità di rinnovo, l’ex viola potrebbe già firmare a parametro zero con un nuovo club a partire dal 1° febbraio prossimo. La Juventus vuole evitare questo scenario, preferendo cederlo subito per ottenere un ritorno economico.L’Inter è da tempo alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche di. Il presidente Beppeha confermato l’interesse per, ora alla Fiorentina, ma il club nerazzurro rimane vigile sul mercato, pronto a cogliere un’opportunità. Se l'Inter riuscirà a cedere Marko Arnautovic e Joaquin Correa, potrebbe tornare con forza su Chiesa. Secondo La Repubblica, in questo caso, la società meneghina potrebbe lanciarsi all’assalto del classe ’97, concretizzando l’operazione prima della chiusura del mercato.In casa Juventus,per la prossima stagione, quando il giocatore sarà libero di firmare con un nuovo club. Questo scenario potrebbe spingere l'Inter a tentare un affondo già in questa sessione di mercato. Secondo La Repubblica, i nerazzurri potrebbero offrire 10 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere Chiesa ora, completando così il reparto offensivo di Simone Inzaghi accanto a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi.





