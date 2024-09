Gionata di presentazione in casa Juventus. I bianconeri infatti hanno presentato il nuovo acquisto Teun Koopmeiners, prelevato dall'Atalanta dopo una lunga e complicata trattativa. "Da quando ero bambino ho guardato le grandi e tra queste la Juventus", così si è presentato il centrocampista. Dusan Vlahovic continua ad essere centrale nel progetto bianconero, la Juventus vuole il suo rinnovo.E' tornato ad allenarsi Adzic. Il fantasista aveva saltato le prime tre gare di campionato per un problema fisico, ma ora è pronto a tornare. Il giocatore ha la benedizione di Motta, che lo ha voluto fortemente in prima squadra. L'ex agente di Kenan Yildiz si è mosso contro il calciatore bianconero dopo che il rapporto lavorativo tra i due è stato interrotto. Infine le dichiarazioni di Kostic, fresco del passaggio al Fenerbache.Clicca su gallery per scorrere le notizie più importanti del giorno



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui