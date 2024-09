Kostic Fenerbahce, le parole

Filip, fresco di passaggio in prestito dalla Juventus al, si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Di seguito le sue dichiarazioni.“Voglio dire che sono molto felice di essere qui. Sono molto eccitato e non vedo l'ora di allenarmi con i miei compagni. Francamente, volevo venire al Fenerbahce fin dal primo giorno. Il fatto che Dusan Tadic e Jose Mourinho siano qui è una delle ragioni più importanti per me. Tadic è uno dei miei migliori amici, sono stato con lui in nazionale per molto tempo, quindi sono davvero molto felice di giocare di nuovo con lui al Fenerbahce. Lavorare con José Mourinho sarà un grande piacere e per me, è uno dei migliori tecnici al mondo. Spero che potremo vincere qualcosa insieme. Cercherò di fare del mio meglio. Farò del mio meglio per il club e per i tifosi. Dusan Tadic è uno dei migliori giocatori con cui giocare. Ho sempre voluto giocare con lui a livello di club. Sono stato molto sfortunato quando giocavo nell'FC Groningen, perché non potevo giocare. Francamente è stato molto difficile giocare al posto di Tadic e tagliarlo fuori. Ma ovviamente qui è diverso, sono un giocatore diverso rispetto a 14 anni fa e farò del mio meglio. Naturalmente sarà molto bello giocare con Tadic e con gli altri compagni di squadra. Ed è un onore lottare per questo grande club".