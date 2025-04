Giovanni Leoni nel mirino della Juventus: chi è il giovane difensore che ha stregato le big

Getty Images

Chi è Giovanni Leoni

A Pasquetta ci sarà il "faccia a faccia" trae Parma. Sul campo, allo stadio Tardini, ma con qualche possibile ripercussione anche in chiave mercato.Come racconta Tuttosport, infatti, c'è anche il club bianconero tra quelli interessati a, gioiellino azzurro che ad oggi è di fatto l'unico calciatore nato nel 2006 (il 21 dicembre) a giocare titolare in Serie A, da difensore centrale. Al primo anno nel nostro campionato, il giovane talento si è presto ritagliato uno spazio importante, dimostrando di essere uno dei profili più interessanti nel panorama calcistico italiano, almeno nel suo ruolo.

La carriera

Il debutto con Pirlo e il Parma

Le caratteristiche tecniche

Quanto costa Giovanni Leoni

L'occasione di Leoni in Parma-Juventus

Non a caso la scorsa estate il club ducale ha investito 5 milioni di euro più 3 di bonus per assicurarselo, battendo la concorrenza delle big come Inter, Napoli e la stessa Juventus, oltre al Barcellona che lo aveva scovato grazie ad Andrea Mancini, trasferitosi in Catalogna dopo l'esperienza alladove lo aveva scoperto insieme a Nicola Legrottaglie. La storia calcistica di Giovanni, nato a Roma, comincia proprio in blucerchiato, dove approda nel gennaio 2024 dopo la crescita avvenuta nel Settore Giovanile delImmediato il debutto in Serie B con, che senza esitazioni gli affida una maglia da titolare. Da lì in poi, la sua è un'ascesa costante e travolgente, fino alla convocazione nella, di cui ormai è un punto fermo. Le sue prestazioni convincenti hanno poi spinto il CEO del Parma, l'ex Juventus Federico Cherubini, a blindarlo con un rinnovo contrattuale fino al 2029 già nel mese di febbraio, in un'ottica strategica per avere maggiore potere contrattuale in vista del mercato estivo. Nei prossimi mesi, infatti, si prevede l'assalto dei grandi club, tra cui appunto Juventus e Inter, che lo tengono sotto stretta osservazione attraverso i propri scout.Destro naturale, Leoni è un difensore centrale "classico", che può adattarsi sia in una linea difensiva a quattro che in una retroguardia a tre, modulo con cui ha spesso giocato durante la sua esperienza alla Sampdoria. Con i suoi 193 centimetri di altezza, vanta una notevole presenza fisica, che lo rende una "minaccia" costante sui calci piazzati. Ma ciò che ha davvero colpito è la sua maturità in campo: nella scorsa stagione ha infatti affrontato il campionato di Serie B con grande carattere, senza timori, dimostrando personalità in un ambiente esigente e passionale come quello blucerchiato.Al momento il portale Transfermarkt lo valuta circa, una cifra che però sembra destinata a salire, tanto più in vista di una sessione di calciomercato durante la quale, come accennato, potrebbe scatenarsi per lui una vera e propria asta.Il match di Pasquetta contro la Juventus di Igor Tudor sarà per Leoni un'ulteriore vetrina per mettersi in luce: fermare gli attaccanti della Vecchia Signora potrebbe essere un passo importante per convincere la dirigenza bianconera del suo potenziale, anche in chiave futura, per rinforzare e ringiovanire una difesa che, al netto dei rientri di Gleison Bremer e Juan Cabal, andrà incontro, credibilmente, a diverse novità.





