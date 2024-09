Yildiz, l'istanza dell'ex agente

La mossa era nell'aria - qualche spiffero nei mesi scorsi era arrivato -, ma adesso è ufficiale. L'ex agente di Kenan Yildiz si è mosso contro il calciatore bianconero dopo che il rapporto lavorativo tra i due è stato interrotto.Il comunicato ufficiale:"Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dall'Agente Sportivo Carlos Ruiz Caillas, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Ruiz Casillas Investments S.r.l., contro il sig. Kenan Yildiz in seguito al recesso esercitato, in data 10 aprile 2024, dal suddetto intimato con riferimento al contratto di mandato, e suo "Addendum", conferito in via esclusiva dal sig. Kenan Yildiz, in data 10 novembre 2023, al suddetto Agente affinché lo stesso curasse i suoi interessi fino al 14 agosto 2025".