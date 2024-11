Sono state diverse, oggi, le novità che riguardano la, con aggiornamenti che spaziano dalla squadra alla nazionale, passando per il mercato. Ecco i punti principali, che partono dalla situazione di Montero.La Juventussta vivendo un periodo difficile e la posizione di Paolo Montero, allenatore della squadra, è diventata sempre più incerta. Con soli 1 punto conquistato nelle ultime 8 partite, la dirigenza bianconera sta riflettendo su come procedere, valutando se continuare con l’ex difensore o apportare cambiamenti in panchina.Nel mentre, la settimana internazionale è iniziata e numerosi giocatori della Juventus sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Questo darà loro la possibilità di rappresentare i propri paesi in una serie di impegni internazionali, mentre la Juve si prepara a una breve pausa dalle competizioni nazionali.In vista della riapertura del mercato a gennaio, la Juventus sta iniziando a monitorare alcuni obiettivi per rinforzare la rosa. Uno dei nomi più caldi è Jakub Kiwior, difensore centrale polacco dell’Arsenal. La Juve potrebbe muoversi per acquisirlo e migliorare la solidità difensiva.