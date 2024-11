Juventus, cosa filtra sul futuro di Montero

Un punto nelle ultime otto partite. E una classifica che - se non fosse per la penalizzazione del Taranto - vedrebbe la Next Gen in ultima posizione, assolutamente in solitaria. Inizio quantomeno disturbante, quello della seconda squadra bianconera. Che finora ha totalizzato uno score preoccupante: nove sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria, arrivata sul campo della Casertana.La domanda, adesso, è una sola: cosa succederà alla panchina diLa risposta è molto semplice: si attende. Non vuol dire che il tecnico uruguaiano non sia in discussione, vuol dire che al momento non si prenderanno decisioni drastiche. Non questa sera, almeno. La Juve si prenderà del tempo per approfondire la situazione e naturalmente per tirare le somme, ma non tira aria di smantellamento del progetto tecnico.. Con la posizione diche resta in bilico, pericolante, però allo stesso tempo (ancora) supportata dalla dirigenza bianconera.Tutto il resto, eventualmente, verrà con il tempo e con i prossimi risultati. Alla luce di queste prime - primissime - valutazioni interne, diventa chiaramente determinante la prossima partita: