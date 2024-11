Infortunio e recupero: il percorso di Gonzalez

Nico Gonzalez è pronto a rientrare in campo dopo un lungo stop dovuto a una lesione muscolare. La sua assenza, che si è fatta sentire nelle recenti sfide di campionato e Champions League, è una conseguenza dell'infortunio subito nella partita contro il Lipsia. Adesso, però, Gonzalez sta intensificando il lavoro in palestra per farsi trovare pronto alla ripresa dopo la sosta internazionale, con un obiettivo ben preciso: il big match del 23 novembre contro il Milan. Il sorriso, in palestra, mostra tutta la sua attitudine.L'infortunio diha rappresentato un colpo non da poco per la Juventus. La lesione muscolare, diagnosticata subito dopo la gara di Champions contro il Lipsia, ha impedito all’argentino di prendere parte agli incontri chiave del calendario bianconero. E Nico sì, la mancanza l'ha sentita. Eccome.Anche oggi Gonzalez ha partecipato a una sessione individuale di allenamento, dimostrando una forte determinazione e la volontà di accelerare il recupero. Affidandosi allo staff medico della Juventus, l’argentino ha programmato una serie di esercizi focalizzati su potenziamento e stabilità, fattori cruciali per una completa guarigione e per scongiurare eventuali ricadute che potrebbero compromettere la sua stagione. La volontà del giocatore di rimettersi in gioco, anche rinunciando a forzare il rientro prima della sosta, testimonia una maturità professionale che rende Gonzalez un elemento prezioso per il club.