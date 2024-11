I numeri di Kean con la Fiorentina

14 presenze

9 goal

1 assist

è semplicemente inarrestabile. L'attaccante della Fiorentina, arrivato in estate dalla Juventus per una cifra complessiva di 18 milioni di euro, ha messo a referto il suo nono goal stagionale - tra Serie A e Conference League - in maglia viola sbloccando il match contro il Verona. Al classe 2000 sono bastati appena quattro minuti per trovare il bersaglio e indirizzare una sfida che però il Verona è riuscito a raddrizzare grazie al momentaneo pareggio di Serdar.





