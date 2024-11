Le voci su Kiwior alla Juventus

La recente vittoria nel derby della Mole contro il Torino ha portato nuova energia in casa. Il successo ha confermato la squadra dicome una delle pretendenti alla vetta, e l’allenatore spera ora in ulteriori rinforzi dal mercato invernale per continuare a competere fino alla fine.In particolare, lapotrebbe puntare su un difensore centrale aggiuntivo e un attaccante di riserva che possa offrire soluzioni diverse a Dusan Vlahovic. Ne scrive Calciomercato.com.Dall’Inghilterra giungono voci interessanti:sarebbe disposto a cedere il polacco Jakub, e la Juve valuta seriamente questa opportunità. L’aggiunta del difensore classe 2000, che Motta conosce bene grazie alla precedente esperienza comune allo Spezia, rappresenterebbe un importante rinforzo difensivo.Kiwior, infatti, può ricoprire vari ruoli difensivi, e la sua flessibilità potrebbe rivelarsi cruciale per affrontare i vari impegni stagionali.Se Kiwior sembra un obiettivo raggiungibile per la difesa, la pista che porta a Giacomo Raspadori si presenta più difficile per l’attacco. L’attaccante del Napoli non esclude un futuro lontano da Napoli, e i suoi agenti stanno sondando il mercato, consapevoli dell’interesse della Juventus.