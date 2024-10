Vigilia di Champions League in casa, o meglio… in Germania. Dopo l'allenamento di questa mattina alla Continassa, infatti, nel pomeriggio di oggi la squadra bianconera è partita alla volta didove domani scenderà in campo alla Red Bull Arena contro i padroni di casa, per provare a bissare il successo contro il PSV Eindhoven arrivato alla prima partita della competizione. Non sono mancate le notizie, dunque, in questo martedì che ha aperto il mese di ottobre, che ha visto anche la consueta conferenza stampa pre partita di Thiago Motta e Andrea Cambiaso.