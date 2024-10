Ferdico parla con Materazzi: spunta Javier Zanetti

Il giorno dopo si delineano i tratti dell’inchiesta che riguarda le curve e dele che vede – come dichiarato ieri in conferenza stampa dal PM Viola -, le due società come parte lese. I giornali di oggi condividono intercettazioni e stralci della richiesta dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dai pm di Milano Sara Ombra e Paolo Storari che ha portato ai 19 arresti dei vertici delle curve.Il 26 maggio del 2023 c’è la registrazione di una conversazione tra Marco Materazzi (non indagato) e uno dei leader della Curva Nord, Marco Ferdico, ieri arrestato. Si parla di biglietti e "risulta evidente che Materazzi sarebbe dovuto 'servire' per mediare con la squadra". Mediazione che non sembrerebbe andare oltre il lecito e qui si spiega il perché del no del club nerazzurro: il direttivo avrebbe fatto un ricarico sui biglietti da 80 euro poi rivenduti a 900. E poi "dalla lunga conversazione è emerso anche che Ferdico avrebbe saputo da Zanetti (non indagato ndr) (ex capitano dell'Inter) che 'ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l'accaduto che è successo al povero Vittorio (Boiocchi, ndr) che è morto tragicamente in strada'".La vicinanza tra Materazzi e Ferdico “è testimoniata dalla sua presenza alla riunione del tifo interista il 14 settembre del 2023, occasione nella quale vi è stata la pubblicizzazione della birra commercializzata proprio da Materazzi e la promessa (documentata nel corso di una intercettazione telefonica) di Ferdico (e Beretta, arrestato) ad impegnarsi affinché, in futuro, si concretizzasse la vendita esclusiva di tale bevanda nell'eventuale prossimo stadio interista”.