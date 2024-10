Dopo aver archiviato con successo la vittoria in campionato contro il, la Juventus si concentra ora sulle sfide europee e riapre il capitolo della competizione. Oggi segna un'importante giornata di vigilia, con il club bianconero che ritorna tra le mura della Continassa per perfezionare i dettagli della preparazione in vista della trasferta a Lipsia . Gli allenamenti si intensificheranno, con particolare attenzione alla tattica e alla condizione fisica dei giocatori. Nel pomeriggio è prevista la partenza per la Germania, seguita dalle conferenze stampa dei protagonisti, durante le quali verranno analizzate le aspettative e le strategie per affrontare l’imminente match.