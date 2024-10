Lipsia-Juventus, la conferenza stampa

E venne il giorno: è la vigilia diè pronto a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala. Ecco le sue analisi a poche ore dalla sfida di Champions League.- "Bella partita, aperta, contro una squadra competitiva, che gioca a calcio, una buona pressione. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco per il controllo della partita. E dopo, con la palla, attaccare bene per metterli in difficoltà"."Come sempre, la partita di domani. Concentrati, con rispetto per l'avversario, con l'impegno massimo. Il resto conta poco"."Liverpool? Spero vinca il Bologna, ma sono concentrato sulla Juve, abbiamo una grande partita, da affrontare al massimo. Una buona prestazione per avere il massimo risultato"."Le migliori difese? Il dato significa tanto, trasmette solidità. Sono due squadre che non si mettono indietro e cercano di giocare sull'errore dell'avversario. Domani una buona prestazione, completa. Giocare bene a calcio. Per fare bene bisogna giocare bene a calcio. Utilizzare con grande qualità la palla, e fare molto bene la fase difensiva come fatto fino a oggi, affrontando tante squadre"."Si riparte dal secondo tempo? Tutto è una soluzione, tutti stanno bene, hai nominato giocatori forti, quando giocano insieme diventano ancora più forti. Koopmeiners ha una grande libertà. Andrea Cambiaso lo stesso. Sa fare il centrocampista, sa fare il terzino, sono giocatori che hanno caratteristiche che possono coprire diverso campo ed è un vantaggio. Vedremo come sfruttare il campo"."Non abituatevi, l'avevo detto. Perché non possono giocare insieme, tutti e due? Khephren ha grande qualità tecnica. Wes lo stesso. Vedremo domani se inizieranno, se uno inizierà o se subentreranno. Chi gioca o chi subentra, che sia 10 o 45, o 95, tutti possono essere decisivi"."Non è una questione di coppa o di campionato. Tutte le partite sono diverse. Sia come affronteremo l'avversario. Una cosa è sicura: non vogliamo subire il gioco dell'avversario. Cercheremo sempre di competere per avere il controllo. A volte ci si arriva, a volte no. Abbiamo già dimostrato di compattarci. Nel recupero contrattaccare o consolidare il possesso. Una squadra oggi deve essere completa, avere un punto forte, ma tutti gli altri devono saper fare bene"."Sta bene, dal primo giorno. E' chiaro che per tutti gli attaccanti è importante segnare, ma il calcio non è solo questo. Si impegna tantissimo, al massimo, in allenamento e in partita. Deve continuare a lavorare come sta facendo. Focus sulla partita di domani e avere la testa tranquilla di fare la sua partita, di essere in sintonia con i compagni per affrontare una buona squadra"."Sono dati, vanno verificati, facendo 10 o 3 passaggi, la nostra intenzione è andare in area avversaria e creare occasione da gol. A volte non ce la si fa ad arrivare con 3 passaggi, bisogna consolidare il possesso… Ogni partita è diversa, mi aspetto domani una squadra che pressa, con intensità, succedono nel campo delle situazioni dove possiamo attaccare veloci. A Marassi il gol di Dusan, una squadra deve essere completa. Sfruttare le situazioni, il momento, stiamo migliorando su ogni aspetto"."Dusan ha la libertà di togliere il riferimento all'avversario, non gli abbiamo mai chiesto di essere statico. E' per questo che giochiamo da squadra, essere in sintonia, connessi, capire cosa fare per aiutare il compagno. Anche quando sono lontano dal campo. Il calcio è dinamico, dobbiamo essere una squadra dinamica, domani affrontiamo una squadra dinamica. Hanno tutti una certa libertà in campo"."Il suo momento è sempre e lo sarà sempre. Grande sorriso, grande voglia di allenarsi, molto dispiaciuto la settimana che si è fatto male. Vuole recuperare, vuole giocare, vantaggio per l'allenatore. Giocatore forte. Può giocare a destra, oggi ha fatto un ottimo allenamento e vedremo se potrà giocare"."No, nessun dubbio. Sono sicurissimo delle scelte. Non posso dirti. Sicuramente. Se non succede niente... Qualcuno le ha detto la formazione? A me non cambia niente. I giocatori la sanno già".