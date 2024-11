Verso Udinese-Juve ma non solo

È una vigilia diversa dalle altre per tanti motivi. La Juve arriva da un altro pareggio, questa volta con le sfumature di una sconfitta già che di una vittoria, come era potuto sembrare. Nel turno infrasettimanale diverse cose non hanno funzionato, eè il primo ad averlo riconosciuto. L'allenatore è stato molto chiaro in conferenza stampa, e ha anche ribadito che è fin troppo presto per parlare di scudetto . In vista della partita contro l'Udinese, inoltre, potrebbero ancora cambiare le carte in tavola nella formazione, ma quel che è certo è che la Juventus punterà a portare a casa i tre punti, che questa voltaLa vigilia di Udinese-Juventus, però, non è l'unico episodio che ha segnato questa giornata. L'1 novembre, infatti, è un giorno speciale per ogni persona legata all'ambiente bianconero, infatti la Juve ha festeggiato. Un'occasione importante per ricordare i valori del club, anche nei momenti più difficili: è questo il caso della Next Gen, caduta anche contro il Sorrento e ora

