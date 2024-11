Skriniar-Juventus: la situazione per gennaio



Mercato difesa Juve: le alternative

ha già iniziato a perlustrare le vetrine di tutta Europa alla ricerca di un'opportunità in difesa per gennaio. Un prestito di lusso che possa sostituire l'infortunato Bremer. In questo senso, il Football Director dellaaspetta i saldi di fine dicembre, quando è possibile trovare dall'altra parte compromessi che rendano le operazioni meno complicate.I bianconeri hanno messo nel mirinoche è fuori dal progetto de(solo 201 minuti in stagione, 3 presenze). Alla Continassa si spera che l'avvicinarsi del mercato di gennaio apra la strada a questa soluzione. Dipenderà anche da cosa succederà nei prossimi due mesi; dalle scelte che farà Luis Enrique e di conseguenza il minutaggio dell'ex interista. Giuntoli, come riferisce la Gazzetta dello Sport, punta ad unOvviamente nella lista della Juventus per la difesa non c'è solo Skriniar e il club si prepara anche all'eventualità che possa sfumare questo obiettivo. Ecco perché Giuntoli studia le alternative allo slovacco. Una di queste, si legge, porta al nome di, che in bianconero c'è già stato da giovanissimo. Anche in questo caso, poco spazio per il difensore rumeno con il Tottenham e l'idea della Juve sarebbe un prestito per il 22enne. Nei radar del club bianconero anche