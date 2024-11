Thiago Motta in conferenza stampa pre Udinese-Juve: il riassunto in tre parole

Un piccolo sorriso ad inizio conferenza quando fa gli auguri a lla Juventus per i 127 di storia e poi concentrazione massima verso l'Udinese. Un concetto rimbomba dentro la sala dell'Allianz Stadium e viene ripetuto fino allo sfinimento, ad ogni domanda posta al tecnico, su argomenti differenti, Tqueste tre parole sono il riassunto di tutta la conferenza. Una frase non certo rivoluzionaria o particolarmente innovativa ma che se viene ribadita così tante volte, fa capire cheil primo vero momento complicato da quando è a Torino."Dobbiamo fare meglio a livello collettivo"."Dobbiamo fare sicuramente meglio in fase offensiva che difensiva"."Dobbiamo fare molto meglio per stare in alto in classifica"."Noi dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti"."Dovevamo fare meglio su tutti gli aspetti del gioco, anche tecnico". E così via, su ogni tema affrontato, si parte da lì, dalla necessità per la Juventus di alzare il livello.Nessuna scusa, nessun alibi o spiegazione alternativa agli ultimi risultati e soprattutto alle ultime prestazioni.Tutti dobbiamo fare qualcosa in più e meglio, per se stessi e per la squadra. Tutti dobbiamo fare meglio, io per primo, perché sono in prima fila". Nessuno escluso, tanto meno lui.