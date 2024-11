Il video della Juventus per il 127° compleanno

We are Youth. Since 1897. Buon compleanno a noi pic.twitter.com/qszfRuyWEz — JuventusFC (@juventusfc) November 1, 2024

Laha condiviso sui social un bel video celebrativo del proprio QUI IL COMUNICATO DEL CLUB ), con protagonisti alcuni dei volti più rappresentativi del presente bianconero.A loro è stato chiesto come descriverebbero lain una sola parola. "In una è difficile. Per me è famiglia, un amore incondizionato" ha detto, mentreha parlato di "senso di appartenenza e privilegio". E ancora, il club bianconero è "avanguardia e capacità di fare grandi cose" pere "leggenda e storia" per. "Eleganza, c'è uno stile ben definito" ha aggiunto"Non è un discorso di età ma di stato d'essere", ha detto ancora Chiellini in riferimento al significato della parola Juventus, ovvero "gioventù". "Mi ci rivedo", ha invece sostenuto con un sorriso emozionato Yildiz, il cui cognome vuol dire "stella".





