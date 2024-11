Juventus Next Gen, la situazione di Montero e della squadra

Le parole di Pessotto

Lanon riesce a rialzarsi dal momento di crisi, anzi: è arrivata la sesta sconfitta consecutiva per la squadra allenata daquesta volta contro il Sorrento per 1-0. Partita decisa dal goal nel finale degli ospiti dopo che i bianconeri erano rimasti in 10 uomini per l'espulsione di Cudrig al 72esimo. Sconfitta che rende la classifica della Next Gen sempre più complicata.I giovani della Juventus si trovano ultimi in classifica, con appena sei punti in 12 giornate. Si immaginava potesse esserci un inizio complicato visto il girone difficile e i tanti volti nuovi ma non fino a questo punto. "I gol subiti in quest’ultimo periodo spiegano bene cosa sia il calcio professionistico: ogni minimo errore o passo falso, vieni punito", ha spiegato nel post partita Montero che pochi giorni fa, era stato molto onesto nell'affermare che in una situazione come questa, altre squadre lo avrebbero esonerato: "Ti mandano via, in qualsiasi altra squadra.Senza dubbio c''è bisogno che lainizi la risalita al più presto per evitare che sia troppo tardi. A proposito del momento, Pessotto è intervenuto così sulla situazione: " La classifica in questo momento ci penalizza,In casa bianconera, lato Next Gen, è tempo di fare valutazioni a tutto tondo per trovare la quadra.