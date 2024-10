La cronaca del match

Le formazioni ufficiali

Daffara

Turco

Pedro Felipe

Scaglia F.

Rouhi

Peeters

Faticanti

Comenencia

Adzic

Owusu

Afena-Gyan

Del Sorbo

Fusco

Cuccurullo

Blondett

Bolsius

Musso

Panico

De Francesco

Cangianiello

Colangiuli

Vitiello

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di, match che chiude il turno infrasettimanale di Serie C. Di seguito ecco le scelte di Paolo Montero per il match di Biella. Tra i titolari spicca la presenza di. I bianconeri sono reduci da cinque sconfitte consecutive che li hanno fatti precipitare all'ultimo posto in classifica.23' - Lancio profondo per Felix, che supera il portiere ma deposita sull'esterno della rete.21' - Prima occasione per il Sorrento: azione manovrata dalla sinistra e tiro altissimo di Colangiuli.12' - Ecco Adzic, da calcio di punizione: il destro è parato facilmente da Del Sorbo.1' - Inizia la partita





