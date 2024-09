Altro giro, altro giorno. E altre parole importanti.Oggi in casaci sono diverse notizie che animano l'ambiente bianconero.o ha espresso il suo desiderio di tornare alla Juventus in un ruolo dirigenziale, sottolineando il forte legame che lo unisce al club. Nel frattempo, le ultime informazioni sulle condizioni fisiche di Federicoindicano un possibile forfait per la crucialissima sfida contro il Napoli di sabato. Inoltre, ci sono sviluppi riguardo al mercato, al rendimento della squadra e ai preparativi per la partita. In più, il protagonista di oggi è stato Nico Gonzalez: la sua conferenza stampa ha stuzzicato l'ambiente e dato buone vibes.Andiamo a vedere nel dettaglio le: le trovate nella gallery dedicata, è qui in basso.