Juventus-Napoli, le prime idee di formazione: chi gioca a centrocampo



Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez riposano?

è ormai alle spalle: sabato all'Allianz Stadium arriva ilnon una partita qualsiasi, sia per la rivalità storica tra le due squadre sia per il ritorno del tecnico a Torino con la presenza dei tifosi sugli spalti. Parlando di campo però, che Juventus ci sarà? E' la prima settimana in cui il calendario vede i bianconeri impegnati per tre volte in pochi giorni. Empoli, PSV e adesso Napoli. Per questo si potranno vedere alcuni cambiamenti.In attesa di capire le condizioni di Federico Gatti e se sarà pienamente recuperato per il big match, il reparto in cui Thiago Motta ha più abbondanza e di conseguenza dove può variare maggiormente è il centrocampo. Ad Empoli spazio per Douglas Luiz e Locatelli, in Champions invece il brasiliano è stato sostituito da Mckennie.Il dubbio è sempre il solito, chi al fianco di Loca? L'italiano in questo momento è l'unico ad avere un posto "garantito". Si candida per tornare titolare, che dopo l'infortunio è subentrato nelle ultime due partite.Ancora difficile invece capire se Motta deciderà di cambiare qualcosa tra gli uomini offensivi che così bene hanno fatto contro il PSV. Vlahovic non si discute, Weah scalpita per ritrovare una maglia dal primo minuto. Tutto dipenderà da come vedrà in allenamentoQualcuno di loro avrà bisogno di recuperare energie? Il grande dubbio a due giorni da Juventus-Napoli è questo.