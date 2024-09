Gatti out con il Napoli? Come lo sostituirebbe Thiago Motta

Non c'è allarme per le condizioni di Federico Gatti, uscito nel corso del secondo tempo diper un piccolo problema alla caviglia. La parola da usare semmai è "prudenza", perché in casa bianconera non si vogliono correre rischi. La presenza del difensore per il big match contro il Napoli comunque non è ancora da escludere ma con il passare del tempo diminuiscono le chance di vederlo in campo dal primo minuto. Che soluzioni ha Thiago Motta per sostituirlo?Gatti è stato fino ad ora fondamentale per l'inizio della Juve, sempre titolare e sempre tra i migliori. Thiago spera infatti di avelo a disposizione regolarmente. Nel caso non fosse così, il tecnico ha due soluzioni per sostituirlo. E' stato proprio il brasiliano ad entrare al posto di Gatti nella sfida con il PSV. Thiago lo vede da centrale difensivo. La seconda opzione è quella di un cambio ruolo che vedrebbeL'ex giocatore del Milan ha spesso giocato in quella posizione con i rossoneri e può farlo anche ora che è alla Juve.Se Motta propendesse per Kalulu centrale, a quel punto ci sarebbe il ballottaggio sulla destra. Chi al posto del francese? L'opzione numero uno sarebbe la presenza digià in campo nelle prime due gare di campionato. Ma c'è un altro scenario, ovvero spostare Cambiaso da quella parte con il ritorno da titolare di Cabal, che nelle ultime due partite è stato fuori.