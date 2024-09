Le condizioni di Federico Gatti in vista di Juventus-Napoli

L'unica nota stonata, chiamiamola così, della sfida che diche ha visto laregolare 3-1 il PSV riguarda. Il difensore bianconero ha infatti rimediato una leggera distorsione alla caviglia - non preoccupante - ma che comunque mette a rischio la presenza del capitano in vista del big match di Serie A contro il Napoli.Come riferito da Tuttosport, in casa Juve si valutano con attenzione le condizioni del numero 4 che - va detto - nonostante il colpo subito è rimasto in campo fino al 12' della ripresa contro il PSV. Il difensore ieri ha svolto il lavoro di scarico al pari dei compagni che hanno giocato in Coppa e verrà valutato giorno per giorno per capire se potrà essere a disposizione. Thiago Motta, dal canto suo, non vuole correre rischi: lo manderà in campo soltanto se sarà al 100%.





