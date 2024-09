Le decisioni in mano al CASMS



Il ruolo di Maurizio Improta

Importante novità potrebbero emergere in vista della sfida tra, in programmadi. Secondo quanto trapelato, il settore ospiti potrebbe essere chiuso per motivi di ordine pubblico, lasciando incerti i circa 2.300 tifosi napoletani già pronti a sostenere la propria squadra in trasferta.La questione è finita sotto la lente di ingrandimento dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha rimandato la decisione finale al(Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive). Quest'ultimo è chiamato a valutare i potenziali rischi legati alla presenza dei tifosi partenopei a Torino e deciderà domani se confermare o meno l'apertura del settore ospiti.Nonostante i biglietti per il settore riservato ai tifosi delsiano stati messi in vendita diverse settimane fa e siano andati esauriti in poche ore, la loro presenza allo stadio potrebbe non essere garantita. La partita, che già rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ora è sotto i riflettori anche per questioni legate alla sicurezza.A prendere la decisione finale sarà, a capo del. L'ex questore di, originario di Napoli, si troverà a valutare tutte le informazioni raccolte e a stabilire se ci siano le condizioni necessarie per permettere ai tifosi ospiti di partecipare alla partita.Il possibile provvedimento di chiusura del settore ospiti sarebbe un duro colpo per i tifosi del Napoli, che avevano risposto in massa all'opportunità di seguire la propria squadra in un match di grande rilevanza. Tuttavia, l'aspetto della sicurezza resta una priorità per le autorità, che nelle prossime ore dovranno soppesare tutti gli elementi in gioco prima di arrivare a una decisione.





