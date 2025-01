Juventus, e se Danso non arriva? Tutte le alternative per Giuntoli

Getty Images

Se non arriva Danso: le mosse della Juventus

La Juventus continua a vivere un periodo di grande emergenza, concostretto a fare i conti con una difesa ridotta all'osso. L’infortunio di, che ha subito una lesione leggera del tendine del muscolo semimembranoso, è solo l'ultimo di una serie di problemi fisici che stanno minando il reparto arretrato bianconero. Ma la situazione non si ferma qui, perché anche Nicolò Savona, giovane esterno classe 2003, sta vivendo un momento complicato.Da qualche settimana, infatti,ha subito un calo nelle prestazioni, causato dall’insorgenza di una fastidiosa pubalgia. La condizione fisica del giocatore sta limitando le sue possibilità di essere convocato con regolarità, e il timore di dover ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere il problema è una delle preoccupazioni principali dello staff medico della Juventus.Per quanto riguarda il mercato, la Juventus continua a puntare su, difensore austriaco del Lens, per rafforzare il reparto difensivo. Nella giornata di giovedì, c’era stata un’apertura da parte del club francese a un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro senza diritti di riscatto prefissati, ma la situazione si è complicata con l’ingresso del Rennes, che ha offerto al Lens una proposta a titolo definitivo da 20 milioni di euro.Nel caso in cui l’affarenon si concluda, le alternative non mancano. Giuntoli ha contattato Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, per sondare la disponibilità di Saba. La trattativa è ancora in fase preliminare. Altre piste che la Juventus sta esplorando includono quella per Thomasdell’Udinese, ma il giovane danese ha già promesso il suo trasferimento a un club di Premier League. Infine, c’è sempre il nome didel Newcastle, ma i contatti per lui si sono raffreddati dopo l’arrivo di Renato Veiga. Le prossime settimane saranno decisive per capire come si evolverà la situazione difensiva della Juventus.