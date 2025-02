Tuttosport - Mendes a Torino, alla Juventus proposto Gonçalo Ramos. E Antonio Silva...

AFP via Getty Images

Uno come lui non può passare inosservato. E allora ecco che quando è atterrato a Torino, nel pomeriggio di ieri ha subito scatenato la curiosità e le indiscrezioni sui nomi di cui avrebbe potuto discutere con la, magari per arrivare pure a portare a termine qualche affare, considerando che insieme a lui - ufficialmente in Italia per un torneo giovanile del figlio - c'era addirittura il fotografo della sua agenzia. Il portoghese, come racconta Tuttosport, ha incontrato per cena. Sul tavolo - è proprio il caso di dirlo -, con cui c'è stato un ritorno di fiamma in occasione della gara di Champions League di mercoledì, salvo poi verificare di nuovo come il Benfica non retroceda dalla propria richiesta di 40 milioni di euro.

La Juventus può prendere Gonçalo Ramos?

Mendes, comunque, pare proprio intenzionato a "muoverlo", tanto che nelle prossime ore lo proporrà anche al Milan. Stando sempre al quotidiano, alla Juventus ha poi fatto anche il nome di, l'attaccante che ilaveva pagato 80 milioni di euro allo stesso Benfica e che ora è disposto a girare in prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità. I bianconeri, con l'arrivo di Randal Kolo Muani , sono coperti in attacco, ma è ovvio che si debbano tenere pronti nel caso di una improvvisa accelerazione di qualche club pere, comunque, in prospettiva estiva se non si dovesse arrivare a un (sempre più improbabile) rinnovo con il serbo. E Ramos, considerando l'età e il profilo tecnico, è sicuramente un elemento che piace.