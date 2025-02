CorSport - Juventus, per la difesa spuntano anche Mosquera e Niakaté. Le ultime su Goglichidze

Getty Images

La situazione di Goglichidze

Non solo Antonio Silva . Stando a Il Corriere dello Sport, tra i difensori potenzialmente utili per lache ieri ha incontratoc'è anche, centrale classe 2004 delgià accostato nelle scorse settimane agli stessi bianconeri e pure al Milan: si tratta di un colombiano che possiede anche passaporto spagnolo, cresciuto nelle giovanili del club in cui milita tuttora. Il quotidiano, poi, cita anche, francese naturalizzato maliano in forza al Braga, in Portogallo.L'alternativa, come confermato da più fonti, è quelche proprio domani sarà all'Allianz Stadium con il suo Empoli, club che però non sembra più di tanto propenso ad accettare un prestito. In questo senso sarà decisiva la partita stessa di domenica, perché se il 20enne georgiano dovesse convincere davvero Cristiano Giuntoli e Thiago Motta potrebbe diventare l'investimento last minute e low cost di questo mercato invernale che per i bianconeri, ora distanti da Kevin Danso , sembra essersi complicato più del previsto.