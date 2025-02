Getty e Calciomercato.com

Le ultime su Kelly

, inglese classe 1998 del. A due giorni e mezzo dalla chiusura del calciomercato invernale , è lui il nome più caldo tra quelli rimasti sulla (breve) lista dellaper rinforzare la difesa, che in settimana ha perso per infortunio anche Pierre Kalulu (oltre ad avere "in bilico" Nicolò Savona, alle prese con la pubalgia).Come riferito da Romeo Agresti, in giornata sono previsti nuovi contatti con il club d'oltremanica, con cui in prima battuta la Juve aveva accelerato la trattativa per poi rallentare, attirata da obiettivi diversi come Jean-Clair Todibo e Kevin Danso, ormai ufficialmente sfumato. Si attendono aggiornamenti, con l'auspicio che questa possa essere davvero la volta buona.