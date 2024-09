Giornata molto importante per il club bianconero, soprattutto per quanto riguarda i giocatori che sono rimasti alla Continassa per questa sosta delle nazionali. Hanno fatto rumore le dichiarazione di Wojciech Szczesny, fresco di ritiro dal calcio giocato al canale YouTube di Luca Toselli relative al suo addio al club bianconero. Adzic prosegue nel suo recupero dall'infortunio che gli hanno impedito di prendere parte a queste prime giornate di Serie A.Si ferma invece Conceicao per un guaio fisico, da valutare le sue condizioni. Sul fronte mercato c'è il nome di Jonathan David del Lille, che potrebbe lasciare a zero il club francese. Infine il calendario ufficiale della Juventus al rientro dalla sosta.Clicca su gallery per scorrere le notizie più importanti



