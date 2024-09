La Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noti i calendari degli anticipi e dei posticipi delladalla quinta alla tredicesima giornata di campionato. Di seguito, giornata per giornata, ecco il programma completo dei prossimi turni della massima serie con date, orari e emittenti attraverso le quali sarà possibile seguire le partite sia in diretta tv che in streaming. Stabilite anche le date e gli orari in cui scenderà in campo laJuventus-Napoli: sabato 21 settembre ore 18.00Genoa-Juventus: sabato 28 settembre ore 18.00Juventus-Cagliari: domenica 6 ottobre ore 12.30Juventus-Lazio: sabato 19 ottobre ore 20.45Inter-Juventus: domenica 27 ottobre ore 18.00Juventus-Parma: mercoledì 30 ottobre ore 20.45Udinese-Juventus: sabato 2 novembre ore 18.00Juventus-Torino: sabato 9 novembre ore 20.45Milan-Juventus: sabato 23 novembre ore 18.00





