Juventus, David nel mirino ma prima un test

50 milioni, questo è quanto il Lilla valuta il proprio centravanti Jonathan. Il giocatore nato a Brooklyn però ha il contratto in scadenza al termine della stagiona attuale, quindi da 50 milioni possono diventare zero.e qualche commissione agli agenti. Questo è quanto riferisce il Corriere dello Sport.Il giocatore ha numeri decisamente importanti, 124 reti in 273 presenze da professionista con i club. Può assolutamente essere un'opportunità a zero. Prima però un test importante, infatti affronterà la Juventus in Champions League e Thiago Motta che in lui rivede l'erede di Zirzkee vorrà vederlo in azione contro Federico Gatti e Gleison Bremer come prova finale. Poi potrebbe chiedere a Giuntoli di affondare il colpo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui