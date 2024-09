L'infortunio di Adzic

Pronto al debutto?

Laha ripreso il proprio lavoro alla Continassa con i giocatori, non convocati dalle rispettive nazionali, che sono scesi in campo agli ordini dia dieci giorni dalla ripresa del campionato che vedrà il club bianconero scendere in campo sabato 14 settembre sul campo dell'. In occasione della trasferta in terra toscana, il tecnico bianconero è pronto a contare nuovamente sull'apporto diche, come confermato dalla clip diffusa dal club sui propri canali ufficiali, è tornato ad allenarsi insieme al gruppo squadra. L'infortunio patito da inizio agosto è ormai alle spalle e il talento montenegrino è pronto per dare concretamente il via alla sua avventura in bianconero.Lo scorso 6 agosto, Adzic aveva alzato bandiera bianca a causa di un infortunio muscolare. Di seguito la nota della Juventus: "Questa mattina Adzic è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verranno effettuati nuovi esami per definire con precisione la prognosi".L'infortunio di inizio agosto ha di fatto estromesso Adzic dalle prime tre partite di campionato che la Juventus ha disputato contro Como, Verona e Roma. Contro l'Empoli, invece, il classe 2006 è destinato a strappare la sua prima convocazione, coltivando la speranza di poter giocare i suoi primi minuti in gare ufficiali con la maglia della Vecchia Signora.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui