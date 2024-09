Infortunio Conceicao: cosa filtra

Stop in allenamento per. L'attaccante della- che ha debuttato in bianconero contro la Roma - ha rimediato un infortunio di natura muscolare nel corso dell'ultima sessione di allenamento agli ordini di Thiago Motta alla Continassa. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.Il classe 2002, che contro i giallorossi aveva disputato la seconda frazione di gioco, ha accusato un problema muscolare durante il lavoro svolto in gruppo quest'oggi alla Continassa. Le condizioni del calciatore lusitano verranno dunque valutate nella giornata di domani, quando gli esami strumentali del caso serviranno a chiarire l'entità del problema e dell'eventuale stop forzato che l'ex Porto dovrà osservare prima di tornare a disposizione.