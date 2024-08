Tra dichiarazioni e ufficialità, quella di oggi è stata una giornata importante per l'avvicinamento della Juventus al big match contro la Roma, in programma domenica 1 settembre alle ore 20.45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Thiago Motta ha sostenuto la consueta conferenza stampa della vigilia, dove ha fatto il punto della situazione in vista della gara. Lo stesso l'ha fatto anche il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi.Sul fronte rinnovi il club bianconero sta lavorando al rinnovo di Samuel Mbangula, che dovrebbe prevedere anche un ritocco dell'ingaggio. Ufficializzate le date per la Champions League della Juventus. Infine l'annuncio ufficiale da parte del club dell'acquisizione di Semedo.